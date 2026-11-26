MADRID 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han detingut a Montcada i Reixac i Sitges (Barcelona) dos joves com a presumptes responsables d'un delicte de terrorisme jihadista que ja havien estat condemnats anteriorment, sent menors d'edat, per fets de naturalesa terrorista similar a causa de l'adhesió a postulats d'Estat Islàmic (Daesh).
En aquesta operació del 17 de novembre es van dur a terme dos escorcolls domiciliaris, en els quals principalment es va intervenir material informàtic divers i es va poder acreditar l'adhesió dels detinguts als càrrecs més radicals de l'organització terrorista DAESH, segons ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa.
Els detinguts són un jove de 20 anys de nacionalitat francesa i un altre de 19 anys de nacionalitat espanyola que han ingressat a presó provisional, segons han precisat a Europa Press fonts de la investigació.
Els dos van ser detinguts i condemnats el 2023 per fets de naturalesa terrorista quan eren menors d'edat i, durant el compliment de les condemnes, sent ja majors d'edat, se'n va detectar la presumpta implicació un cop més en aquest tipus d'activitats.
Aquesta reiteració i continuïtat delictiva va evidenciar un "risc concret, real i greu" per a la Seguretat Nacional, motiu pel qual se'ls va detenir en un operatiu policial desenvolupat a la província de Barcelona, segons la Policia Nacional.
En aquest últim mes, són ja tres els detinguts per terrorisme jihadista per la Policia Nacional que són reincidents i havien continuat duent a terme presumptament activitats terroristes després de les seves condemnes prèvies per fets similars.
L'operació ha estat desenvolupada per agents de la Comissaria General d'Informació (CGI) amb la participació d'efectius de la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona i sota la direcció de la Secció d'Instrucció, Plaza número u, del Tribunal Central d'Instància i de la Fiscalia, totes dues de l'Audiència Nacional.
Els dos detinguts es van posar a la disposició de la Secció d'Instrucció de de el Tribunal Central d'Instància, Plaza número Cinc, de l'Audiència Nacional, que en va decretar l'ingrés a presó.