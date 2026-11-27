David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 39 anys al Montmell (Tarragona) per la seva presumpta relació amb un tiroteig que es va produir a Sant Jaume dels Domenys (Tarragona) el passat 28 d'octubre, i en el qual va resultar ferida una persona, segons han confirmat fonts policials a Europa Press.
Els fets es van produir cap a les 18.40 hores i fonts coneixedores del cas van apuntar que podien estar relacionats amb un cultiu de marihuana que va ser desmantellat en un habitatge després del tiroteig.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) va assumir el cas, que ha portat a la detenció d'aquest home que, segons fonts coneixedores, ja ha ingressat a presó provisional després de passar a disposició judicial aquest divendres.