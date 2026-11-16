David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 11 de novembre un jove de 19 anys per presumptament agressió sexual prop de la Vila Olímpica, a Barcelona, confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Cas'.
Els fets van succeir prop del carrer Àvila, en el districte de Sant Martí, aproximadament sobre les 15.00 hores i la detenció es va efectuar a les 16.00.
Segons el digital, l'individu ha ingressat a la presó després de passar a disposició judicial.