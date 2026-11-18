BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional de la Comissaria General de Policia Judicial i l'Oficina d'Enllaç francesa acreditada a Barcelona han detingut a la capital catalana un fugitiu al qual li constava una Ordre Europea de Detenció i Entrega (OEDE) de les autoritats de França per presumptament matar a cops de bastó un mendicant a París a principis de mes.
Els fets van tenir lloc a la capital francesa a principis de novembre, quan el detingut, observat per diversos testimonis, va colpejar en reiterades ocasions i amb força un indigent que acampava a la via pública i li va produir múltiples fractures cranials que li van acabar provocant la mort, informa el cos policial en un comunicat.
Segons testimonis entrevistats, el presumpte homicida va fugir del lloc, i les investigacions posteriors van permetre determinar que havia viatjat amb autobús cap a Espanya, presumiblement amb la intenció d'abandonar més tard el territori europeu.
Després de fugir a Espanya, ja a Barcelona, els agents de la policia van detectar-ne la presència i el van detenir, ja que existien indicis que es podia presentar a una oficina per obtenir un passaport per sortir d'Europa.
El detingut està a la disposició del Tribunal Central d'Instància.