David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dues dones de 38 i 33 anys com a presumptes autores de tres robatoris amb força a l'interior de domicilis i dos en grau de temptativa al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, informen en un comunicat aquest dissabte.
La investigació va començar el 30 de juny, quan les autores van entrar en un pis prop de l'avinguda del Tibidabo, on van accedir pel vestíbul aprofitant l'entrada d'un veí, i mentre una vigilava l'altra va forçar la porta amb un tornavís.
El 3 de juliol van cometre un altre robatori a la mateixa zona aprofitant que els propietaris eren fora i en aquest van robar bosses d'alta gamma valorades en 80.000 euros.
El 19 de setembre van intentar cometre'n un altre en un pis prop del Turó Parc i el mateix dia van tornar a actuar prop de l'avinguda Diagonal.
En aquest últim van aprofitar l'entrada d'una veïna per accedir al vestíbul i dins del pis, amb l'ajuda d'un plàstic i la tècnica de la "relliscada", van robar una caixa forta, joies, jocs de claus i bosses, així com 40.000 euros en efectiu.
300.000 EUROS DE BOTÍ
En el moment de la detenció, se'ls van intervenir eines que utilitzaven per cometre els robatoris, com tornavisos, tisores i claus angleses, a més de bosses de mà, carteres d'alta gamma i 1.300 euros en efectiu.
Entre tots els robatoris, van sostreure joies i altres objectes per un valor de 300.000 euros.
Les detingudes, que acumulen antecedents per fets similars, van passar a disposició judicial el 12 de novembre.