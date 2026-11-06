Desmantellat un cultiu de marihuana a Cerdanyola (Barcelona) amb un detingut

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 35 anys a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) després de desmantellar una plantació de marihuana en un pis, informen en un comunicat aquest divendres.
La detenció s'ha produit després d'una investigació iniciada després de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'una plantació de marihuana al pis, i en el transcurs de les gestions policials, els agents es van trobar amb un home que sortia de l'habitatge i li van demanar autorització per accedir i comprovar què hi havia a l'interior.
Dins hi van localitzar 4,25 quilos de cabdells de marihuana, 76 tests amb plantes tallades i 33 embolcalls de cocaïna.
L'home ha estat detingut per un presumpte delicte contra la salut pública i una defraudació de fluid elèctric.
Aquest divendres ha passat a disposició judicial.