Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha desarticulat un presumpte punt de venda fraudulent de cites prèvies per a tràmits d'estrangeria, que operava des d'un locutori situat a l'avinguda Prat de la Riba de Lleida, en una operació que ha acabat amb dos detinguts per la seva presumpta implicació en delictes d'estafa i falsedat documental.
La investigació es va desenvolupar durant "els últims mesos" arran de diverses denúncies presentades per ciutadans que acudien a la Comissaria Provincial de Lleida i en la qual es va identificar un sistema d'obtenció i comercialització irregular de cites per dur a terme tràmits oficials d'estrangeria, informen en un comunicat.
Segons la investigació, els implicats feien servir eines informàtiques i patrons d'accés massiu que saturaven el sistema de cita prèvia i acaparaven la disponibilitat horària i, posteriorment, oferien aquestes cites a tercers a canvi de quantitats de diners.
Entre les pràctiques investigades hi ha l'entrega de cites a nom d'altres persones o l'obtenció de cites a nom dels clients, que es cancel·laven el dia anterior per reassignar-les a una altra persona i perjudicar les persones havien pagat pel servei.
L'operació es va tancar amb la detenció del propietari del locutori i d'un treballador, familiar del primer i, segons la informació dels investigadors, l'endemà de les detencions l'establiment estava tancat i es trobava en situació de traspàs.