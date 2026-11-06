Actualitzat 06/11/2026 10:36

Desallotgen un tren de Rodalies a Passeig de Gràcia pel fum d'una frenada

Archivo - Tren de Rodalies
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

Els cossos d'emergència han desallotjat aquest divendres cap a les 8.30 hores els passatgers d'un tren de l'R2 Sud de Rodalies a l'estació de Passeig de Gràcia (Barcelona) després del fum generat per una frenada del comboi.

Arran del succés, els trens de l'R2, R2 Sud i R2 Nord no paren a l'estació, han informat fonts de Renfe a Europa Press.

Renfe ha assegurat que reprendran el servei amb la parada a l'estació quan els Bombers de Barcelona autoritzin la circulació.

Contador

Contingut patrocinat