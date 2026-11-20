GIRONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han denunciat 68 conductors professionals després d'un macrocontrol integral de transports i seguretat a l'AP-7 a la Jonquera (Girona) en el qual han participat diferents cossos de seguretat estatals i europeus, informen en un comunicat aquest divendres.
S'han identificat 39 vehicles i 133 persones, de les quals 68 han estat denunciades relacionades amb el transport professional i la seguretat vial, i s'han detectat 23 infraccions en matèria de transports; tres denúncies per sobrepès; una infracció relativa al consum de drogues detectada en un control de conducció; un positiu en drogues i cap positiu d'alcoholèmia.
En total, s'han analitzat 1.123 vehicles de transport professional amb tecnologia de control remot dels tacògrafs digitals.
El dispositiu ha comptat amb la coordinació amb l'Autoritat Laboral Europea (ELA), el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, la Direcció general de Transports i Mobilitat i el Servei Català de Trànsit (SCT), i la participació de 95 mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Inspecció de Treball i Vigilància Duanera.
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
En l'àmbit de la seguretat vial, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha interposat 45 denúncies, de les quals 28 a camions per circular indegudament pel carril esquerre, vuit per ús del telèfon mòbil, dos per no utilitzar el cinturó de seguretat, una per una estiba incorrecta de la càrrega i sis per altres infraccions.
Han efectuat 39 proves d'alcoholèmia, totes elles amb resultat negatiu, i 39 proves de detecció de drogues, amb un resultat positiu.
En el marc dels controls de transport i benestar animal, han denunciat un transport de 275 vedells per no disposar d'un pla de contingència i circular sense la autorització corresponent.
ALTRES COSSOS
Els diferents organismes participants han desenvolupat actuacions en els seus respectius àmbits d'actuació: la Policia Nacional ha identificat 59 persones en controls d'estrangeria i la Guàrdia Civil ha controlat 30 vehicles i 42 persones i ha detectat tres infraccions relacionades amb imposats especials.
Vigilància Duanera ha inspeccionat set vehicles mitjançant els sistemes d'escaneig i, en l'àmbit laboral, Treball ha inspeccionat nou vehicles d'empreses de transport i ha detectat dues operacions bilaterals sense la corresponent declaració de desplaçament.
TECNOLOGIA
El dispositiu ha incorporat diferents eines tecnològiques destinades a millorar l'eficàcia dels controls, com ara bàscules mòbils de control del pes, sistemes de lectura automàtica de matrícules (ALPR), tecnologia DSRC per al control remot del tacògraf digital del transport professional, els mitjans aeris de la Unitat de Drons (UDRON) de Mossos, l'helicòpter del Servei SCT i el camió escàner ZBV.
Sobre la ubicació del control, han destacat que la Jonquera (Girona) és "una de les principals" portes d'entrada i sortida del transport internacional de mercaderies entre la península Ibèrica i la resta d'Europa, amb un volum de 18.000 vehicles pesats que circulen diàriament.