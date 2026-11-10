La demanda de cursos de català a la UPF va créixer un 50% el curs passat, amb més de 3.300 usuaris

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La demanda dels cursos per estudiar català a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha augmentat un 50% el curs 2025-2026, ha superat els 3.300 usuaris, informa la universitat aquest dimarts en un comunicat.
El comissionat de Política Lingüística de la UPF, Marcel Mauri, ha assegurat que "l'interès per aprendre català no para de créixer i encara no ha tocat sostre", ja que es tracta del setè any consecutiu en el qual creix la demanda.
El Mooc Catalan for Beginners A1.1 es consolida com l'opció preferida i ha crescut un 700% des de la seva primera edició fa 4 anys; aquest any s'ha posat en marxa el Mooc Going Further in Catalan A1.2, amb més de 600 usuaris; el títol Diploma in Catalan Language and Cultural Studies ha crescut un 91% respecte al curs anterior, i s'han duplicat els participants del Catalan Landing Program.