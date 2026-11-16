3 curtmetratges produïts per l'Escac optaran a la nominació als Oscar 2027

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
3 curtmetratges produïts per Escac Films, la productora acadèmica de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac), optaran a una nominació als Premis Oscar 2027.
Es tracta de 'The Dragon Letter', de Stazin Jigmet; 'Gamberra', de Marine Auclair, i 'Ningú Borda', de Júlia Coldwell, que formen part de les 228 peces que aspiren a obtenir una nominació en la categoria de millor curtmetratge de ficció, informa l'Escac en un comunicat d'aquest dilluns.
Els curtmetratges ja havien obtingut reconeixements en els Student Academy Awards de l'Acadèmia de Hollywood, al festival South By Southwest d'Austin (Estats Units), al Festival Internacional de Cinema d'Osca, al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià o a la Setmana Internacional de Cinema de Karlovy Vary (Txèquia), entre d'altres.