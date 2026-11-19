BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Les conservadores-restauradores del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) continuen aquest dijous els treballs per documentar l'estat de conservació dels 8 panells que conformen les pintures profanes abans traslladar-les al Monestir de Santa Maria de Sixena (Osca).
Segons han informat fonts del museu, aquestes pintures, de l'any 1200 aproximadament, van estar durant dècades al monestir en ruïnes fins que es van arrencar i traslladar al MNAC el 1960, i han recordat que les obres són un dipòsit de la comunitat de les monges santjoanistes.
Per documentar l'estat de conservació dels vuit panells, es fan fotografies d'"altíssima" resolució dels anversos i reversos dels plafons, han informat fonts del MNAC.
El museu assegura que les col·leccions de Romànic, Gòtic i Renaixement i Barroc estan obertes al públic i les tasques afecten 5 sales: la 17 (d'on es van retirar les pintures), 18, 20, 22 i 30.
Com que s'està reformant la col·lecció del Gòtic, que es reprendrà una cop finalitzin els treballs, les sales 19, 21 i 23 ja estaven tancades al públic.