El congrés Eurecat reivindica la sobirania industrial de Catalunya com a "palanca del progrés"

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -
La quarta edició del congrés d'Eurecat, celebrat aquest dilluns al CaixaForum de Barcelona, ha reivindicat la sobirania industrial de Catalunya i la transformació de la recerca en tecnologia en un context de pujada dels preus del combustible i de proteccionisme.
El president de l'entitat, Daniel Altimiras, ha destacat que aquesta sobirania "no es construeix de manera aïllada", sinó sumant capacitats i generant condicions, en un acte que ha comptat amb el tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona Jordi Valls i el director d'Inversions de CriteriaCaixa, Felipe Matías, a més d'experts del sector.
"Necessitem empreses competitives, però també organitzacions, coneixement i infraestructures capaces de validar, demostrar i escalar noves solucions, en connexió directa amb les necessitats de la indústria i de la societat", ha afegit Altimiras.
Ha valorat el paper d'Eurecat en la construcció d'ecosistemes d'innovació per millorar l'eficiència i generar valor també de manera descentralitzada.
En aquest sentit, ha destacat l'"àmplia cobertura territorial" de l'entitat a Catalunya, amb 11 seus distribuïdes a ciutats com Manresa (Barcelona), Girona, Lleida o Reus (Tarragona).
"ATURADA" DE LA GLOBALITZACIÓ
Jordi Valls, de la seva banda, ha advertit d'una "certa aturada" del procés de globalització a partir del proteccionisme, causada a parer seu per les polítiques de dirigents com el president dels Estats Units, Donald Trump.
Així mateix, el tinent d'alcaldia ha considerat necessari desenvolupar la capacitat de "convertir els 'papers' en negoci".
Felipe Matías ha considerat que la sobirania industrial no només és una qüestió tecnològica, sinó que està relacionada amb la capacitat d'un país de convertir el coneixement en sistemes productius i cadenes de valor, i ha apuntat que "la indústria i la tecnologia necessiten temps".
La jornada ha comptat amb un diàleg entre el director executiu de l'Agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat (Acció), Joan Romero, i el director d'Afers Corporatius i Polítiques d'R+D+I d'Eurecat, Joan Guasch, sobre les vies de desenvolupament tecnològic en capacitats industrials pròpies, diferenciades i escalables.
Romero ha destacat que la catalana és "en global, una economia força resilient", tot i que ha afirmat que els preus de l'energia, la competència exterior de països com la Xina i els aranzels imposats pels Estats Units afecten la competitivitat de les empreses.
Ha apuntat que el teixit empresarial català té "ADN exportador", i ha esmentat que les dimensions de les pimes catalanes són inferiors que les de la resta d'Europa, la qual cosa condiciona les capacitats de les companyies i la seva idiosincràsia.
TAULES RODONES
La directora de Recerca i Tecnologia d'Eurecat, Myriam García-Berro, ha moderat un diàleg sobre sistemes industrials intel·ligents i autònoms amb la participació de referents empresarials en aquest àmbit com el conseller delegat d'Ingroup, Joan Folguera, o la consellera delegada de Frit Ravich, Judith Viader.
La intel·ligència artificial física i la sobirania europea en el seu desenvolupament i implementació en els processos productius han centrat una altra taula rodona, amb la participació del cap d'Innovació de Multiverse Computing, Gorka Unamuno, i la consellera delegada de BitMetrics, Mar Masulli, entre d'altres.
Finalment, ponents com el fundador de Thinex, Joan Vidal, i el director d'Implementació i Serveis Tecnològics de Factorial, Albert Domingo, han debatut sobre el procés d'escala d'una companyia industrial.