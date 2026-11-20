BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Les obres d'hissada i col·locació d'una passarel·la per a vianants i per a ciclistes que creuarà la C-17 a l'altura de Parets del Vallès (Barcelona) comportaran el tall de la circulació en tots dos sentits de la via entre les 22.00 hores d'aquest dilluns i les 05.00 hores de dimarts.
Durant aquesta franja horària, en sentit Barcelona, per als vehicles amb destinació a l'AP-7 cap a Lleida i Tarragona, es proposa un recorregut per la xarxa viària local fins a reincorporar-se a la C-17 més enllà del tram tallat, i a l'AP-7 en direcció Girona i França, es planteja com a alternativa l'accés situat a l'altre costat de la carretera, incorporant-se a la C-17 pel passeig Fluvial.
Per al trànsit que circula per la C-17 en sentit nord, s'obrirà la sortida existent a Can Volart --habitualment tancada-- i l'itinerari continuarà per la xarxa local fins a superar el tram de la C-17 tancat al trànsit.