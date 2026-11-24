BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat Terapèutica per a dones de Montgat (Barcelona) de Projecte Home Catalunya ha atès 55 usuàries en el seu primer any de funcionament com a recurs especialitzat per a dones amb addiccions, informa l'entitat aquest dimarts en un comunicat.
El servei va néixer l'octubre del 2025 davant el "dèficit d'atenció" a la dona amb problemes d'addiccions a Catalunya i les barreres d'accés als programes de tractament per raons de gènere, i la cocaïna és la principal substància que motiva l'inici del tractament, amb el 65% dels casos.
L'edat mitjana de les ateses és de 43 anys (amb edats entre els 21 i els 65) i el 87,5% de les ateses ha patit violència masclista al llarg de la seva vida: el 84,2% manifesta haver patit abús emocional, el 65,8% sexual i el 63,2% físic.