El CCCB nomena Jordi Costa director del Servei d'Audiovisuals

CCCB

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha nomenat Jordi Costa com a director del Servei d'Audiovisuals després de guanyar el concurs públic, informa el centre en un comunicat d'aquest dilluns.

El jurat ha valorat especialment la seva trajectòria en l'àmbit del cinema, a més de la "solidesa" del projecte en el qual proposa consolidar i renovar la programació audiovisual en un context de profunda transformació del sector.

El fins ara cap d'Exposicions del CCCB des del 2019 (plaça que ara surt a concurs) aposta per un "creixement orgànic" de la programació i trasllada el compromís del CCCB amb la cultura de la imatge contemporània.