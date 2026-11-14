Cae en València un entramado dedicado a la suplantación de identidad y explotación laboral de extranjeros

VALÈNCIA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han detingut a València els responsables d'una empresa constructora, dos homes i la dona d'un d'ells, com a presumptes autors de delictes de falsedat documental i contra els drets dels treballadors. Utilitzaven dades d'empleats legals per facilitar-les almenys a 83 treballadors en situació irregular en múltiples obres.
Els perjudicats patien condicions de precarietat, cobraments en negre i no tenien els drets reconeguts a la resta de la plantilla, aprofitant-se els arrestats de la seva vulnerabilitat, segons ha detallat la Policia Nacional en un comunicat.
La investigació es va iniciar l'agost de l'any passat per part de la Unitat contra Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals (UCRIF) de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de València, després de rebre's una denúncia a la Comissaria de Districte d'Abastos en la qual un ciutadà estranger en situació irregular manifestava haver treballat per a una empresa de construcció sense contracte ni alta a la Seguretat Social, percebent 6,50 euros l'hora i cobrant en negre, tot i que la mercantil coneixia la seva manca de permís de treball.
L'empresa investigada es dedicava a proporcionar mà d'obra a altres companyies per a l'execució d'obres de construcció. Segons les primeres gestions, als treballadors afectats se'ls creava un perfil fals per poder exercir la seva tasca.
Els agents van aconseguir contactar telefònicament amb diversos empleats, si bé la majoria va mostrar reticències a denunciar per por de perdre la seva feina i patir represàlies.
SUPLANTACIÓ D'IDENTITAT A LES OBRES
La investigació policial, complementada per les actuacions i l'informe de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de València, ha permès destapar un entramat criminal on l'empresa de construcció contractava treballadors amb autorització per treballar a Espanya i facilitava la seva documentació a altres persones que no tenien el preceptiu permís de residència i treball per prestar serveis en diverses obres de construcció.
D'aquesta manera, es facilitava a les empreses contractistes la documentació del treballador que sí que estava donat d'alta, produint-se una evident suplantació d'identitat.
Arran de les perquisicions, es va poder constatar que els investigats explotaven laboralment les víctimes, valent-se de la seva situació de vulnerabilitat i precarietat en trobar-se en situació irregular al país. Es valien d'aquesta circumstància per fer-los utilitzar la documentació d'altres empleats regulars i evitar ser detectats per les empreses contractistes, privant-los a més dels drets dels quals sí que gaudia la resta de la plantilla.
Aquesta operativa il·lícita era reiterada i s'estenia a múltiples treballadors i centres de treball, evidenciant un mecanisme estructurat dirigit a eludir la normativa laboral, de Seguretat Social i d'estrangeria de manera continuada, almenys des del gener del 2024. Segons l'informe de l'autoritat inspectora, aquest modus operandi hauria afectat un mínim de 83 treballadors.
Finalment, l'operació ha culminat amb la detenció de tres persones, els dos propietaris de l'empresa i la dona d'un d'ells, com a presumptes autores dels delictes de falsedat documental i contra els drets dels treballadors. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.