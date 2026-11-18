BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Informe Estratègic de La Intersindical ha recollit que 1 de cada 4 professors de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) de Catalunya ha patit assetjament laboral, i el 91% critica la manca de suport de la Conselleria d'Educació.
L'estudi recull les respostes d'una enquesta a 222 docents sobre un total de 723 professionals censats, amb un nivell de confiança del 95%, informa La Intersindical en un comunicat d'aquest dimecres.
Segons l'informe, el 91% dels docents també lamenta l'"absència de campanyes institucionals de difusió a temps" i critica els obstacles a la plataforma de preinscripció.
Així mateix, el 97,7% de la plantilla exigeix un increment salarial lligat a l'IPC i el 81,5% reclama regular el teletreball els divendres, quan no hi ha classes presencials amb l'alumnat.
El 79,3% defensa que el personal substitut cobri íntegrament les vacances d'estiu, i el 83,8% afirma que la programació de proves fora de l'horari habitual "vulnera el seu dret a la conciliació familiar", mentre que el 71,2% alerta d'una "burocràcia excessiva".
SALUT LABORAL
Un 24,8% dels enquestats afirmen haver patit conductes d'assetjament laboral durant la seva trajectòria a les EOI, i un 4,5%, assetjament sexual (7 casos per part d'alumnes, 3 per part de companys de feina).
El 73,3% de les víctimes desconeix l'existència d'un protocol oficial de la Conselleria per denunciar-ho, i el 74,1% dels qui van acudir a la direcció del centre consideren que l'actuació va ser "inadequada o nul·la".
ACCÉS UNIVERSAL
El 79,7% dels docents exigeix eliminar el recàrrec econòmic imposat als alumnes repetidors; el 78,4% reclama matrícules "més assequibles", i el 72,5% considera que els preus actuals exclouen l'alumnat amb menys recursos.
Així mateix, el 81,9% alerta de la manca de recursos per atendre l'alumnat adult amb necessitats específiques de suport educatiu, i el 67,1% demana adaptar el currículum de 130 hores als nous perfils d'alumnat, mentre que un 19,4% critica situacions d'"incompliment del català com a llengua institucional".