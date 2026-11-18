BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha celebrat aquest dimecres la cinquena reunió del Grup d'Autoritats de Supervisió per als Serveis de Comunicació Audiovisual (GASSCA), creat a partir de la llei de comunicació audiovisual del 2022.
S'han exposat les activitats de 4 grups de treball en els àmbits de promoció d'obra audiovisual europea, alfabetització mediàtica, serveis en línia i promoció de llengües cooficials, informa el CAC en un comunicat.
La reunió s'ha celebrat al Palau de la Generalitat i l'ha obert el conseller de Presidència, Albert Dalmau, amb la participació de representants de la CNMC i dels consells audiovisuals d'Andalusia i de la Comunitat Valenciana.
També hi han participat representants de 9 governs autonòmics que no disposen de consell audiovisual, a més de la Secretaria d'Estat de Digitalització del Ministeri per a la Transformació Digital.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA
El grup de treball de promoció de llengües cooficials es diferencia dels altres 3 en què es va crear a partir de la disposició addicional cinquena de la llei de comunicació audiovisual, mentre que la creació de la resta respon a l'organització interna del grup.
El president del CAC, Xevi Xirgo, ha exposat el projecte de catàleg d'obres audiovisuals en llengües cooficials, a més d'un estudi sobre la presència d'aquestes llengües en els catàlegs de les plataformes.