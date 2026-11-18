BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El biopic sobre la soprano catalana Montserrat Caballé, 'Caballé', dirigit per la veneçolana Patricia Ortega, s'estrena mundialment aquest dimecres en la secció oficial a competició del Tallin Black Nights Film Festival, que se celebra fins al 22 de novembre a la capital d'Estònia.
'Caballé' s'endinsa en la seva trajectòria vital i artística a través d'una narració que transita entre dues etapes fonamentals de la seva vida: la joventut a Barcelona, quan, encara estudiant, se submergeix en la música, i els anys de maduresa, ja com a figura internacional, informen les productores en un comunicat.
Amb Begoña Alberdi i Ana Saavedra en els papers de Caballé adulta i jove, el repartiment de la pel·lícula inclou Núria Prims, David Bagés i Mercè Arànega, en una producció de La Claqueta PC, Set Màgic Audiovisual, Amania Films, No Action Capital en coproducció amb La Charito, EFD i Menuetto Film.