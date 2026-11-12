Pau Venteo - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Barcelona serà la seu del WorldPride 2030 i s'ha imposat a la candidatura de Bangkok: "Ho hem aconseguit, Barcelona acollirà el WorldPride 2030", ha assenyalat aquest dijous Pride Barcelona a les xarxes socials.
"Després de més de dos anys de feina, viatges, escolta i construcció d'aliances amb organitzacions i comunitats LGBTQIA+ d'arreu del món, Barcelona ha estat elegida per acollir el WorldPride 2030", ha celebrat Pride Barcelona.
La candidatura de Barcelona reivindicava el paper de la capital catalana en la defensa dels drets LGTBI+ i com a referent internacional en la lluita dels drets humans, especialment en un context d'augment dels discursos d'odi.
La celebració del WorldPride té lloc cada dos anys en una ciutat diferent i inclou desfilades, marxes, festivals i altres activitats, com una conferència sobre els drets humans.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i el president i la vicepresidenta de Pride Barcelona, Ferran Poca i Maria Giralt, valoraran aquesta tarda a l'Ajuntament de Barcelona l'elecció de la ciutat.