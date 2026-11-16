El Banc de Cordó del BST rep 1.111 donacions el 2026 i espera arribar a les 1.500

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El Banc de Cordó del Banc de Sang i Teixits (BST) ha rebut 1.111 donacions entre gener i octubre del 2026, i espera poder assolir l'objectiu de 1.500 abans d'acabar l'any.
En un comunicat amb motiu del Dia Mundial de la Sang de Cordó Umbilical, que se celebra el 17 de novembre, el BST remarca que al llarg dels últims 10 anys s'han ampliat "exponencialment" els usos terapèutics d'aquest tipus de sang.
Ja no només s'utilitzen per al trasplantament de pacients amb leucèmies i altres malalties greus de la sang, que va ser el motiu de la creació del Banc, sinó també en col·liris i gels per a malalties oculars de la pell.
Actualment s'investiga el potencial que té en noves teràpies immunològiques i regeneratives i, recentment, s'hi ha afegit l'ús en transfusions de nadons prematurs extrems, en el marc d'un assaig clínic.
Des de l'inici de la seva activitat el 1995, el Banc de Cordó ha distribuït més de 2.000 unitats per a trasplantaments de pacients amb leucèmies i altres malalties greus arreu del món.