Azcón anuncia trabajos técnicos y de restauración de las pinturas profanas cuando regresen a Sijena y exhibirlas en 2028

SIXENA (OSCA), 14 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Aragó iniciarà treballs tècnics i de restauració de les pintures profanes un cop tornin al Monestir de Sixena (Osca) el pròxim 2 de desembre, amb el desig que els aragonesos puguin gaudir de les obres de nou al monestir en els primers mesos del 2028.
Així ho ha anunciat aquest dissabte el president del Govern d'Aragó, Jorge Azcón, amb motiu de la visita tècnica que s'ha fet al monestir i en la qual han participat també la vicepresidenta i consellera de Presidència, Justícia, Cultura i Esport, Mar Vaquero; el director general de Cultura i Patrimoni Cultural, Pedro Olloqui; la coordinadora de l'equip tècnic aragonès per al compliment de la sentència, Natalia Martínez de Pisón, els arquitectes Sergio Sebastián i Luis Franco i tècnics de la Direcció General de Cultura i Patrimoni Cultural.
"Ens trobem davant d'un moment d'enorme transcendència", ha assenyalat el president, en recordar que, si es compleix el calendari previst pel Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el pròxim 2 de desembre tornaran a Sixena les pintures profanes, que van ser arrencades l'estiu del 1960 i traslladades al museu català.
"Seixanta-sis anys després, les obres tornaran finalment al lloc per al qual van ser concebudes i on adquireixen tot el seu significat", ha subratllat. El retorn del conjunt mural romànic serà "una magnífica notícia per a l'Aragó i per al patrimoni cultural, atès que tornaran al seu context original", ha remarcat, per advertir que "res del que passarà per al retorn de les obres és fruit de la casualitat".
És el resultat de "dècades de perseverança en defensa del patrimoni aragonès i de l'intens treball tècnic, jurídic i institucional desenvolupat durant anys per diferents governs autonòmics".
Els treballs per al desmuntatge, embalatge i transport de les pintures profanes des de la sala 17 del MNAC, on s'exhibeixen, fins al monestir començaran aquest dimarts, 17 de novembre.
L'empresa SIT, tècnics del MNAC i del Govern d'Aragó escometran aquestes tasques que possibilitaran l'arribada de les pintures el 2 de desembre a Sixena.
ANÀLISI
Un cop les pintures profanes siguin al monestir, es procedirà al seu emmagatzematge temporal a les instal·lacions preparades per a això a la nau dels antics dormitoris, on començarà un profund treball d'estudi, anàlisi i conservació.
Es promouran estudis històrics, sobre la caracterització dels materials constituents i sobre el seu estat de conservació. Després hi haurà un procés de neteja i restauració de les obres que permetrà millorar, "de manera significativa", la lectura de les imatges quan s'exhibeixin al públic.
Respecte a la seva exposició, quan finalitzin els estudis de les obres i la seva restauració, el president ha detallat que se situaran a l'entrada de la nau dels dormitoris, per donar la benvinguda al visitant, i a l'alçada de la vista, de manera que es puguin apreciar els detalls de les obres de prop i "possibilitar una lectura més fàcil i propera". "El nostre desig és poder exhibir-les en els primers mesos del 2028", ha avançat.
"EL MONESTIR FA ANYS QUE ESTÀ PREPARAT"
"Tot això serà possible perquè el monestir fa anys que està preparat per rebre les pintures", ha recordat Azcón. En les últimes dècades, el Govern d'Aragó ha fet un esforç continuat per recuperar, conservar i posar en valor aquest conjunt monumental, per la qual cosa "el monestir és un espai plenament capacitat per rebre i conservar les obres amb totes les garanties tècniques exigibles", com ja passa amb els béns culturals recuperats el 2016 i el 2017.
Tot i que el retorn de les pintures profanes suposarà "un dia històric, hem de ser conscients que aquell dia no conclou el procés de recuperació del patrimoni de Sixena", ha dit en referència a les pintures de la Sala Capitular.
"El MNAC ha d'acreditar que està treballant en el compliment de les resolucions judicials per a la seva devolució al monestir", ha manifestat, per assegurar que l'Aragó "continuarà treballant per aconseguir-ho amb la mateixa determinació i fermesa, amb respecte institucional, voluntat de col·laboració i lleialtat a les resolucions judicials".
En aquest mateix sentit, ha insistit que l'arribada de les pintures profanes al monestir representarà "una gran victòria col·lectiva, una notícia que ens ha d'omplir de satisfacció i d'orgull, però hem de deixar molt clar que no ens resignarem a una recuperació parcial". "Només quan hagin tornat totes les pintures es repararà una de les grans ferides patrimonials de l'Aragó", ha sentenciat.
A més, el president ha advertit que l'arribada de les obres "no suposa un punt final, sinó un punt de partida per recuperar la grandesa històrica i l'esplendor del monestir, perquè els visitants comprenguin el simbolisme de Sixena per a la Corona d'Aragó i per a tots els aragonesos, i en aquest objectiu continuarem treballant", ha conclòs.