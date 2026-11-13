Publicat 13/11/2026 07:54

Demores de 30 minuts de mitjana a l'R4 de Rodalies per robatori de cable a Fabra i Puig (Barcelona)

Archivo - Arxiu - Viatgers agafen un tren a l'Estació de Sants a Barcelona
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

La línia de Rodalies R4 pateix demores de 30 minuts de mitjana per una incidència operativa produïda per robatori de cable a l'estació de Fabra i Puig (Barcelona).

Els trens poden romandre aturats a mesura que s'apropin al punt afectat, informa Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

Personal d'Adif treballa per resoldre la incidència.

A causa de la incidència operativa, s'estableix un servei de reforç per carretera entre Manresa i Terrassa Estació del Nord (Barcelona).

El servei de reforç per carretera compta amb parades intermèdies.

Contador

Contingut patrocinat