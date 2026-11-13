Demores de 30 minuts de mitjana a l'R4 de Rodalies per robatori de cable a Fabra i Puig (Barcelona)

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
La línia de Rodalies R4 pateix demores de 30 minuts de mitjana per una incidència operativa produïda per robatori de cable a l'estació de Fabra i Puig (Barcelona).
Els trens poden romandre aturats a mesura que s'apropin al punt afectat, informa Rodalies en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Personal d'Adif treballa per resoldre la incidència.
A causa de la incidència operativa, s'estableix un servei de reforç per carretera entre Manresa i Terrassa Estació del Nord (Barcelona).
El servei de reforç per carretera compta amb parades intermèdies.