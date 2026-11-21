Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 34 persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la matinada d'aquest dissabte a Terrassa (Barcelona) arran de l'incendi en un pis del carrer Berguedà, si bé dues d'elles han estat traslladades a l'hospital però ja han rebut l'alta, informen fonts del SEM a Europa Press.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 00.25 hores i l'incendi ha afectat completament un pis, si bé la resta de l'edifici i el forat de l'escala també han tingut una important afectació pel fum.
10 dotacions del cos han aconseguit extingir el foc cap a la 01.00 i han ventilat i inspeccionat la resta de pisos de l'immoble.
Cap a les 02.30 i després d'una inspecció a tots els habitatges de l'edifici es va autoritzar que tots ells, menys els del pis afectat per l'incendi, tornessin a casa seva.
L'Ajuntament de Terrassa s'ha fet càrrec del reallotjament per a les persones que no han pogut tornar a casa seva.