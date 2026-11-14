22 estacions catalanes registren aquesta setmana la seva temperatura mínima més alta en un mes de novembre

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
22 de les 129 estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) de Catalunya van registrar la seva temperatura diària més alta en un mes de novembre dins la sèrie històrica entre dilluns i dijous d'aquesta setmana.
Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest dissabte, la massa d'aire càlid per a aquesta època de l'any, els núvols i, en alguns casos, el vent han impedit el refredament nocturn.
La major part d'aquests "rècords" de temperatura es van registrar dimecres dia 11 (en 7 estacions del nord de Catalunya) i dijous dia 12 (en 11 estacions situades a les zones de Lleida i la Catalunya Central i prelitoral).