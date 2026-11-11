11N.- Ustec xifra en un 45% el seguiment de la vaga als centres educatius de Catalunya

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El coordinador d'acció sindical d'Ustec·Stes, Andreu Mumbrú, ha assegurat que la vaga general d'aquest dimecres té incidència en tots els centres educatius de Catalunya i ha xifrat en un 45% el seguiment provisional fins a les 9.30.
Mumbrú ha valorat que és una participació "molt significativa", ha titllat de molt considerable la incidència en el sector i ha afegit que la xifra pot augmentar a mesura que es rebin actualitzacions segons les hores d'obertura dels centres.
Per a ell, aquesta jornada "no és ni l'inici ni el final de res en el cas de l'educació", i ha cridat als treballadors a sumar-se a la vaga en qualsevol moment sense notificació prèvia i a participar en la manifestació de la tarda.