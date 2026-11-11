Activistes a Barcelona trenquen aparadors, cremen contenidors i llancen pirotècnia a Mossos

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Grups de persones han trencat aparadors en establiments del passeig de Gràcia de Barcelona, han cremat contenidors i han llançat pirotècnia contra els Mossos d'Esquadra aquest dimecres per la tarda després de finalitzar i dissoldre's les manifestacions convocades per la vaga general.
Segons han informat els Mossos en un comunicat, prèviament als incidents registrats en l'artèria comercial de Barcelona, "hi ha hagut llançaments reiterats amb pirotècnia en la línia policial".
La policia catalana informarà del balanç dels danys.