Raphinha: "M'encantaria acabar la meva carrera al Barça"

JAVIER BORREGO / AFP7 / EUROPA PRESS
BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El davanter i capità del FC Barcelona Raphinha ha manifestat aquest dijous el desig de retirar-se al club blaugrana si el seu físic li ho permet, després de fer-se oficial l'ampliació del seu contracte fins al 2030, en una compareixença en què ha elogiat Lamine Yamal en afirmar que mereix "guanyar deu Pilotes d'Or" i en la qual s'ha mostrat "sorprès" d'haver pogut marcar 19 gols com a davanter centre.
"Em sento molt orgullós per tot allò que he aconseguit en el club, ho dic individualment i també col·lectivament. I òbviament espero continuar més anys si és possible. Òbviament, si les meves cames em permeten continuar jugant a un alt nivell, m'encantaria acabar la meva carrera al club", ha afirmat en una atenció als mitjans després de renovar.
En aquest sentit, el brasiler ha descartat qualsevol rivalitat individual amb Lamine Yamal preguntat per la possible pugna entre tots dos de cara a la següent Pilota d'Or. "No ho veiem com una competència entre nosaltres. Jo sempre vull que ell tingui els números més grans possibles, que aconsegueixi tot el que pugui en la seva carrera. Estaria súper content que ell pogués guanyar deu Pilotes d'Or", ha assegurat.
Respecte al seu rendiment com a davanter centre, ha admès estar sorprès pels 19 gols d'aquesta temporada. "No m'imaginava assolir aquests números en aquest moment de la temporada, m'ha sorprès una mica, però ara mateix crec que puc arribar molt més lluny", ha explicat, després de destacar el caràcter instintiu dels seus desmarcaments.