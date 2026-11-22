GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press
MADRID, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El pilot català Marc Márquez (Ducati) s'ha proclamat per vuitena vegada campió del món de MotoGP després d'acabar novè aquest diumenge en la cursa del Gran Premi de Portugal, vint-i-unena i penúltima cita del Mundial de motociclisme, dominada pels seus dos contendents pel títol, l'italià Marco Bezzecchi (Aprilia) i l'espanyol Jorge Martín (Aprilia), que malgrat ocupar els dos primers llocs del podi no han pogut evitar el desè títol en el campionat del de Cervera.
En tenia prou d'acabar en novena posició per dependre de si mateix, i va ser novè. Després de la seva caiguda en l'esprint de dissabte, el català va contemporitzar, va assegurar i va celebrar el seu vuitè títol de la categoria reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 i 2026) i desè del Campionat del Món -després del de 125 cc el 2010 i el de Moto2 el 2012-.
Amb el seu segon entorxat amb Ducati, Márquez ha igualat l'italià Giacomo Agostini amb vuit títols en la màxima categoria del motociclisme.