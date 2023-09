Les futbolistes de la Lliga F convoquen vaga per les dues primeres jornades per falta d'acord en el conveni

MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -

Les futbolistes de la Lliga F han convocat aquest divendres vaga per les dues primeres jornades del campionat domèstic "davant la impossibilitat d'aconseguir un acord satisfactori amb la patronal" de cara al nou Conveni Col·lectiu, segons van informar des del banc social.

AFE, FUTPRO, Futbolistas ON, UGT i CC.OO, que integren el banc social de la negociació per modificar i millorar el Conveni Col·lectiu per a les jugadores de la màxima categoria, "han remès un escrit al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA), com a acte previ de conciliació, i comunicació a l'autoritat laboral (Ministeri de Treball i Economia Social) sobre la convocatòria de vaga per les dues primeres jornades de la Lliga F".

Aquesta convocatòria de vaga, "de no arribar a un acord les parts al SIMA", moment en el que realitzaria l'escrit formalment a la patronal, s'iniciaria a les 00.00 hores del proper divendres 8 de setembre i es desenvoluparia fins a les 24.00 del diumenge 10, i posteriorment, des de les 00.00 del divendres 15 fins a les 24.00 del diumenge 17.

"Després de més d'un any de negociacions, i davant la impossibilitat d'aconseguir un acord satisfactori amb la patronal, els sindicats, com a representants de les treballadores, s'han vist obligats a convocar dues jornades de vaga", va assenyalar el comunicat remès per l'AFE.

El banc social recalca que la promoció d'aquesta vaga, "que es convoca a totes les futbolistes que presten serveis en clubs i SAD" de la Lliga F aquesta temporada, "és resultat de l'estancament en les negociacions del Conveni Col·lectiu". "Es persegueix avançar en aquestes negociacions, aconseguir un tracte just i digne per a les futbolistes, abordar i reduir la bretxa salarial existent', entre altres qüestions, exposen els sindicats", afegeixen.

"AFE vol subratllar que està defensant els legítims drets laborals presents de les futbolistes i, sobretot, futurs, a través del legítim dret a la vaga, mostrant el seu compromís per beneficiar les noves generacions", va subratllar el sindicat presidit per David Aganzo.