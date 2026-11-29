Gigi Soldano / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El pilot espanyol Alex Márquez (Ducati) es perdrà el Gran Premi de la Comunitat Valenciana, última cita de la temporada, després de ser ingressat a l'Hospital 9 d'Octubre de València per un broncoespasme sever, ha confirmat aquest diumenge el seu equip, el BK8 Gresini Racing MotoGP.
"Alex Márquez es perdrà l'últim Gran Premi de la temporada. Un fort broncoespasme ha obligat el pilot a abandonar el circuit i ser traslladat a l'Hospital 9 d'Octubre", ha assenyalat l'equip italià citant declaracions del doctor Ángel Charte, director mèdic del Campionat del Món de MotoGP.
Així, el '73' no podrà disputar el seu últim Gran Premi amb Gresini Racing, abans d'iniciar la seva nova etapa amb Red Bull KTM Factory Racing dimarts vinent, quan arrenqui la temporada 2027.
A més, tampoc serà a la cursa de comiat del seu germà Marc Márquez (Ducati), que es retira després de la prova d'aquest diumenge al Circuit Ricardo Tormo de Xest.