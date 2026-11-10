Xavier Calvo, nou director general de Nacex

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Nacex ha nomenat Xavier Calvo com a nou director general de l'empresa, en substitució de Manel Orihuela, que va deixar el càrrec a finals d'octubre per la seva jubilació, informa en un comunicat aquest dimarts.
Fins al moment, Calvo era adjunt a Direcció general, després de ser director de Zona de Catalunya i Aragó; director Comercial Nacional i director de Desenvolupament de Negoci en l'empresa.
El nou director general afronta aquesta etapa amb l'objectiu de centrar-se en la col·laboració i el compromís dels equips com a elements fonamentals per "continuar construint un projecte sòlid i de futur".