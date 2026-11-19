David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Wallbox ha anunciat aquest dijous la venda del fabricador d'endolls, clavilles i connectors elèctrics ABL a Famatel, tot i que el negoci d'eMobility d'ABL continuarà formant part de l'empresa catalana.
La companyia ha explicat en un comunicat que l'operació inclou la transferència dels actius a Famatel, tecnologies pròpies, productes i operacions d'aquesta activitat, i també dels treballadors vinculats al negoci i les accions d'ABL Morocco, filial d'ABL situada a Tànger (Marroc).
Wallbox ha assegurat que aquesta operació li permet "concentrar les seves capacitats, recursos i inversions en les seves activitats prioritàries": el desenvolupament i la distribució de solucions intel·ligents de recàrrega per a vehicles elèctrics.
A més, la decisió "reforça l'estratègia de la companyia d'optimitzar la seva estructura organitzativa" i centrar els seus recursos en el negoci principal, en línia amb el seu pla de reestructuració, que contempla la desinversió en activitats no estratègiques.
El ceo de Wallbox, Enric Asunción, ha explicat que l'especialització els "permetrà construir una companyia més sòlida i preparada per al creixement a llarg termini".