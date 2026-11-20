BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha proposat 4 destinacions a les quals viatjar des de Barcelona per "descobrir tradicions nadalenques úniques" durant el pont de desembre, informa en un comunicat l'aerolínia aquest divendres.
Aquestes destinacions són Palerm (Itàlia), amb un vol diari entre les dues ciutats; Nàpols (Itàlia), amb 3 connexions diàries; Torí (Itàlia) amb 2 vols diaris, i Marsella (França), amb fins a 6 vols setmanals.
La companyia ha explicat que més enllà de les destinacions tradicionalment associades a les festes de Nadal, "nombroses ciutats europees conserven celebracions, costums i propostes culturals que reflecteixen maneres úniques de viure aquestes dates".