BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Vueling ha posat a disposició de tots els seus clients la nova tarifa Fly Pro, la qual ha dit compta amb avantatges "diferencials" i està especialment dissenyada per al viatger de negocis.
L'aerolínia ha explicat en un comunicat aquest dijous que la tarifa ja està disponible al web de l'aerolínia i a la resta dels canals de venda directa, a més dels canals indirectes, per a totes les seves rutes.
Entre els avantatges que ofereix la tarifa hi ha la flexibilitat per canviar el dia del vol, avançar-lo el mateix dia, l'elecció del seient i l'atenció específica als aeroports amb taulells de facturació exclusius, embarcament prioritari i 'fast track' al control de seguretat.
El 'chief commercial officer' de Vueling, Miguel Henales, ha explicat que, amb aquesta tarifa, l'objectiu és "oferir una proposta cada vegada més personalitzada, amb productes i serveis que responguin a les necessitats dels qui viatgen per feina".
L'aerolínia ha subratllat que la tarifa Fly Pro complementa la gamma de tarifes de Vueling, formada per Fly Light, Fly i Fly Grande.