BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Vox ha fet una encartellada a la plaça Catalunya de Barcelona aquest dilluns a la tarda per celebrar el desallotjament de l'acampada en favor de l'habitatge amb el missatge 'Plaça Catalunya de Barcelona desokupada gràcies a Vox'.
El candidat del partit al Congrés per Barcelona a les generals, Juanjo Aizcorbe, ha encapçalat aquesta acció i ha atribuït a la "pressió" exercida per Vox i els veïns el desallotjament de l'acampada que, assegura, ha generat insalubritat i inseguretat, informa el partit en un comunicat.
Ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de permetre que s'instal·lessin a la plaça "les milícies d'agitació de (Pedro) Sánchez" i considera que els acampats no eren activistes per l'habitatge sinó activistes del PSOE.