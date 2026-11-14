Vila d'Abadal (Junts) critica el pacte ERC-Podemos: Si s'aixequés Macià "els mata a tots"

Reclama la delegació de competències en immigració: "Hem de triomfar"
MANRESA (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)
El cap de llista de Junts al Senat per Barcelona, Josep Maria Vila d'Abadal, ha criticat aquest dissabte l'aliança ERC-Podemos de la llista liderada pel candidat republicà al Congrés, Gabriel Rufián, assegurant que si s'aixequés l'expresident de la Generalitat Francesc Macià "els mata a tots".
"Com pot ser que ERC, la nostra ERC, la del president Macià, vulgui anar amb Espanya? El president Macià s'aixeca, agafa l'exèrcit que va deixar a l'altra banda, ve cap aquí i els mata a tots, immediatament. No en queda ni un", ha dit en un míting a Manresa (Barcelona) encapçalat per la candidata a les eleccions generals, Míriam Nogueras.
Així, ha manifestat que no entén que els republicans es presentin a les eleccions "amb els Comuns, que són espanyols" i que, a parer seu, no suporten i no volen que els qui viuen a Catalunya siguin catalans.
EXTREMA DRETA
Sobre el creixement de l'extrema dreta, ha assegurat que ja va haver d'abordar aquesta qüestió com a alcalde de Vic (Barcelona) amb la presència de Plataforma per Catalunya (PxC), que "s'anomenen catalanistes però són espanyols a matar".
"Els espanyols ens van dir que hi havia un alcalde fatxa catalanista, que volia expulsar els immigrants. I de fatxa res, perquè nosaltres ho vam arreglar i els vam integrar", ha sostingut.
Després d'advertir de la incomoditat que suposa sentir-se foraster a casa, ha defensat que aquesta qüestió s'ha de resoldre i que això requereix "anar a Madrid per aconseguir les lleis i els diners necessaris per revertir això".
"NO PODEM FRACASSAR"
"No podem fracassar en el problema de la immigració. Hem de triomfar i per triomfar hem d'integrar. Que siguin plenament catalans", ha ressaltat Vila d'Abadal, destacant que això es podria fer si se cedissin les competències d'immigració a Catalunya, com reclama Junts.
A parer seu, la cessió de les competències permetria a Catalunya actuar bé, assegurant que sembla que aquesta qüestió només preocupi a Junts i no a altres formacions, a les quals "els és igual".
Per aconseguir-ho, ha receptat esforç, molta inversió, ordre, acollir i ser hospitalaris i ser exigents amb la cultura i el projecte de societat catalana: "Que ens respectin el que som. Que no hàgim de modificar res nosaltres perquè vinguin. Són ells els que han de modificar per viure millor nosaltres".