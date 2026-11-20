GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'estació d'esquí de Vallter (Girona) ha tancat definitivament el telecadira Enric Planella i el desmuntarà, després que la instal·lació no hagi superat les proves de càrrega i seguretat d'aquest any.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha explicat en un comunicat aquest divendres que l'anàlisi tècnica realitzada posteriorment ha mostrat que la reparació és "tècnicament inviable" per l'obsolescència dels materials.
El telecadira es va construir el 1978 i és el més antic de l'estació, i FGC ha recordat que no és un dels remontadors principals, ja que només permet tornar a la base de l'estació els usuaris de la pista Xalet, que està molt exposada al vent i històricament només s'ha obert el 25% dels anys.
En la revisió d'aquest any s'han detectat "defectes greus que comprometen el funcionament adequat dels elements i, especialment, dels òrgans que afecten la seguretat".
D'aquesta manera, la instal·lació "no es troba en condicions de ser posada en servei" fins que se'n corregeixin els defectes, cosa que no es pot fer ja que no hi ha recanvis.