Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicat educatiu Ustec·Stes ha mostrat aquest diumenge la seva preocupació davant possibles reculades amb un eventual govern de PP-Vox, ha subratllat la seva voluntat de "combatre qualsevol intent de retallar drets i llibertats", i ha demanat unitat en la defensa de l'escola pública catalana i la immersió lingüística.
En un comunicat, assegura que l'educació en català és "irrenunciable" i que no permetran cap reculada en immersió, cap intent de privatització o retallada a l'educació pública, i que plantaran cara a qualsevol reculada en drets i serveis públics.
Ha afegit que no permetran reculades en drets feministes i de coeducació; rebutjaran el racisme, la xenofòbia i els discursos d'odi, i tampoc acceptaran una "involució democràctica" ni retallades de drets i llibertats.