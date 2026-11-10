USOC es desmarca de la vaga general i demana no convertir-la en un instrument electoral

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
USOC ha anunciat que es desmarca de la vaga general convocada aquest dimecres: "No en podem banalitzar el significat ni convertir-la en un instrument que, en plena precampanya electoral, es pugui interpretar com una acció vinculada a la campanya política".
En un comunicat aquest dimarts, el sindicat ha subratllat que la vaga general "és l'eina més potent" dels treballadors per defensar els seus drets.
Ha afegit que una "mobilització d'aquesta magnitud" ha de tenir uns objectius clars, un destinatari definit i una finalitat estrictament reivindicativa en defensa de la classe treballadora, al marge de qualsevol interès diferent.