Urtasun veu els seus votants més mobilitzats i avisa que el PSOE sol no frenarà PP-Vox

Diego Radamés - Europa Press
BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i candidat de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, ha assegurat aquest dissabte que en l'inici de la campanya electoral percep una mobilització "creixent" del seu electorat i ha advertit que el Partit Socialista sol no arribarà a formar un govern de coalició progressista que freni el PP i Vox, segons ell.
Ho ha dit en declaracions als mitjans al Mercat de Pagès del Prat de Llobregat (Barcelona), on Urtasun ha defensat que "la victòria passa per un gran resultat" de la seva formació, cosa que, segons ha assenyalat, ja es comença a notar a les enquestes publicades aquest mateix dissabte.
CAMPANYA DE PROXIMITAT
El candidat ha explicat que la seva formació celebra aquest dissabte una jornada de mobilització amb activistes en més de 50 municipis de tot Catalunya per explicar el seu projecte polític "porta a porta, orella a orella".
Urtasun ha contraposat la capacitat financera d'altres partits per invertir en publicitat i mitjans de comunicació amb la força dels activistes de Comuns-Front Ampli, als quals ha situat com el principal motor per arribar als ciutadans "de manera propera" als barris.
Durant la jornada, l'equip que acompanya el ministre visitarà més de 500 habitatges i repartirà més de 10.000 octavetes, amb l'objectiu d'ampliar aquesta iniciativa al llarg de la campanya fins a assolir les 10.000 llars.
GOVERN DE COALICIÓ PROGRESSISTA
Urtasun ha sostingut que el seu electorat té clar que Comuns-Front Ampli serà decisiu tant per frenar "la dreta i l'extrema dreta" com per garantir un executiu d'esquerres després de les eleccions.
En aquesta línia, ha recalcat que "un Partit Socialista fort a l'oposició a la gent no li serveix absolutament per a res" i ha defensat la necessitat que el seu espai polític tingui pes en el pròxim govern per abordar reptes com l'habitatge, els drets laborals i els drets socials, segons ell.