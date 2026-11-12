Urtasun demana lluitar a les urnes contra el "retorn de la foscor" de PP, Vox i Junts

Albiach anima a una "gran aliança de la gent normal" per defensar les famílies treballadores
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)
El ministre de Cultura i número 2 de Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona a les eleccions generals, Ernest Urtasun, ha fet una crida a la ciutadania a lluitar pels seus drets a les urnes el proper 29 de novembre contra el "retorn de la foscor" que representen PP, Vox i Junts, segons ell.
Ho ha dit aquest dijous en l'acte d'inici de campanya del partit a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), juntament amb la presidenta dels Comuns al Parlament, Jèssica Albiach, i els números 3 i 4 de la candidatura per Barcelona, Júlia Miralles i Andrés García Berrio, respectivament.
Ha emmarcat els comicis en la defensa dels drets heretats, que ha defensat portar més enllà, però també a combatre un bloc que "vol trencar el contracte social", atacant coses elementals com les pensions y els drets de les dones.
RETROCÉS
Per això, ha erigit el Front Ampli com a candidatura contra el "retrocés de risc" amb què amenacen PP i Vox, i ha qüestionat la postura equidistant de Junts que, segons ell, potser no és només equidistància.
"Hem de dir a la gent que votar el Front Ampli serveix per aturar les retallades i la ruptura del contracte social", ha sostingut Urtasun, que ha recordat que els drets es conquereixen als carrers, es defensen a les institucions i es garanteixen a les urnes.
Finalment, ha titllat de gran èxit la vaga general d'aquest dimecres, així com els decrets d'habitatge del Govern central, i ha exclamat: "Ahir vam guanyar al carrer amb la vaga, avui hem guanyat al Congrés amb els decrets i el 29 de novembre guanyarem a les urnes!"
ALBIACH
Per la seva banda, Albiach ha cridat a la mobilització formant una "gran aliança de la gent normal, de la gent treballadora" per enfrontar-se als rendistes i a les grans corporacions i defensar els drets de la ciutadania.
"Ens han declarat la guerra", ha alertat, assenyalant també els que considera els seus representants, PP, Vox i Junts, però també les grans fortunes.
D'aquesta manera, ha defensat sortir a guanyar per defensar el temps i la tranquil·litat de les famílies treballadores, donant suport a "una cosa tan revolucionària com viure dignament de la nostra feina", i ha reivindicat que un metge i un paleta sempre tindran més en comú entre ells que amb un rendista, segons ella.