BRUSSEL·LES 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha opinat que el debat entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ha demostrat que el PSOE sol no és suficient contra la dreta i que el Front Ampli "és absolutament imprescindible" per garantir una majoria d'esquerres i derrotar el bloc del PP i Vox.
Ho ha assegurat en unes declaracions a la premsa abans del Consell de Cultura de la UE que se celebra aquest divendres a Brussel·les, preguntat sobre com valora el debat i si coincideix amb el portaveu de campanya del PP, Borja Sémper, que el president del Govern central "no té ganes" de governar.
"Nosaltres en aquesta campanya electoral diem alguna cosa que crec que que es va demostrar ahir, i és és que el Partit Socialista sol no és suficient contra la dreta i que el Front Ampli és absolutament imprescindible per poder garantir una majoria d'esquerres i derrotar la dreta", ha sentenciat Urtasun.
Segons ell, el paper del Front Ampli "és absolutament imprescindible" i per això creu que en el debat a quatre de dijous que ve la candidata Ada Colau aportarà "aquest plus que ahir va faltar per derrotar la dreta".
Urtasun ha afegit que una altra "lliçó" per a la resta de la campanya del que ha passat aquest dijous és que "les mentides de la dreta" cal "contestar-les" i que cada cop que es dona una dada falsa o una mentida "cal sortir i desemmascarar-la".
"Per tant, la gran lliçó del debat d'ahir és que el Partit Socialista sol contra la dreta no és suficient i que el Front Ampli és imprescindible", ha sentenciat.