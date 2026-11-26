BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i número 2 de Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, ha coincidit amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, i veu Espanya "a les portes" de reeditar l'executiu progressista PSOE-Frente Amplio.
Així s'ha pronunciat en una conferència en el fòrum Barcelona Tribuna organitzat per Amics del País, en què l'ha presentat l'alcaldessa del Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou, que ha destacat el compromís feminista del ministre i la seva "profunditat, credibilitat i rigor" com a polític.
En concret, Urtasun ha afirmat que la campanya dels partits progressistes ha anat de menys a més i ha destacat la mobilització creixent del seu electorat, per la qual cosa veu el bloc a prop de "guanyar les eleccions i arribar a una majoria de progrés".
Així mateix, ha insistit que, per això, cal un bon resultat del Front Ampli i ha recordat que "aquestes eleccions no són presidencials", després de criticar la crida al vot útil del Partit Socialista.
En aquest sentit, ha recordat que aquest mandat els "ha costat molt arrossegar" els socialistes cap a les seves posicions sobre la regulació del mercat d'habitatge, concretament els decrets aprovats al final de la legislatura que, segons ell, no són suficients.
PP I VOX: "TÀCTICA TRUMPISTA"
Sobre els dubtes del PP i Vox sobre el sistema electoral espanyol, ha sostingut que es tracta de la "típica tàctica trumpista" davant la possibilitat que puguin perdre les eleccions i es reediti un govern del PSOE i Front Ampli.
En aquest sentit, ha assenyalat que "l'única vegada que hi ha hagut frau electoral en aquest país des de la Constitució del 1978, en particular, amb el vot exterior, va ser quan en l'època de Manuel Fraga a Galícia votaven els morts perquè no actualitzaven els censos".
Finalment, ha reivindicat que el sistema electoral "funciona bé" i ha celebrat, a parer seu, el rècord de participació als consolats espanyols, que ha posat d'exemple de l'alta participació que hi haurà als comicis.
"ESTÀ CANVIANT L'ÀNIM"
D'altra banda, en unes declaracions als mitjans després de la conferència, Urtasun ha insistit que veu els partits de la dreta "atiant la retòrica trumpista davant la seva possible derrota" i ha assegurat que, cada vegada més, s'albira una victòria progressista.
"Jo crec que estan nerviosos perquè la veritat és que la gent cada vegada està més mobilitzada, la gent cada vegada creu més en la victòria", ha postil·lat el ministre, que ha apreciat un canvi de dinàmica en la campanya.
En concret, ha assenyalat que la mobilització al voltant del Front Ampli indica que "està canviant l'ànim de la campanya" i, per tant, s'ha mostrat convençut que el bloc progressista pot guanyar les eleccions.