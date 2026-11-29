BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i número 2 de Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, ha arribat a la seu del partit, al carrer Marina de la capital catalana, per seguir el resultat de les eleccions generals.
Urtasun, que ha arribat al costat del seu equip i no ha fet declaracions, passarà la nit electoral al costat de la resta de la candidatura i el cap de campanya i diputat dels Comuns en el Parlament, David Cid, mentre que la líder de la formació a Catalunya, Jéssica Albiach, no hi assistirà per una indisposició.
"Que hi hagi sort!", ha expressat just abans d'entrar a la seu, on els Comuns-Front Ampli esperen reeditar el resultat dels comicis anteriors, en els quals van quedar en segona posició a Catalunya amb 7 escons (5 a Barcelona, 1 a Girona i un altre a Tarragona).