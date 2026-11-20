DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura i número 2 dels Comuns-Front Ampli al Congrés per Barcelona, Ernest Urtasun, ha acusat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "prendre el pèl a la gent" amb les seves explicacions sobre la compra de l'àtic a Chamberí.
En declaracions a la premsa aquest divendres des de l'antiga presó de la Model de Barcelona, al costat del número 4 per Barcelona, Andrés García Berrio, i l'activista antifranquista Carles Vallejo, ha retret a Ayuso que tracti de "reduir el tema de l'àtic a un problema de comunicació".
De fet, ha titllat la compra de l'àtic d'"escàndol de dimensions descomunals" que, segons ell, defineix les polítiques d'habitatge del PP: àtics milionaris per als seus dirigents i derogació dels decrets que beneficien a la majoria dels ciutadans.
PP I VOX: "PROJECTE DE DESMEMORIA"
Coincidint amb l'aniversari de la mort dels dictadors Francisco Franco i José Antonio Primo de Rivera, que es commemora aquest divendres, ha alertat del "projecte de desmemoria" que, segons ell, desplegaran PP i Vox si aconsegueixen formar Govern.
D'aquesta manera, ha cridat a la mobilització el proper 29 de novembre per defensar la "dignitat i la memòria" dels represaliats durant el franquisme i impedir que la dreta i l'extrema dreta deroguin les lleis de memòria democràtica aconseguides fins ara.
El ministre també ha promès que si el Front Ampli aconsegueix entrar amb força a l'Executiu després de les generals completaran la "il·legalització de totes les fundacions franquistes" que segueixen operant actualment.
Així mateix, ha anunciat que seguiran amb la procés d'inventari i devolució de béns confiscats durant la Guerra Civil iniciat al Ministeri de Cultura aquesta legislatura i que, a més, ho estendran a la resta de carteres ministerials.
Finalment, ha afirmat que abordaran el trasllat de la Prefectura Superior de la Policia Nacional de la Via Laietana a un altre edifici del mateix carrer, convertint la ubicació actual en un centre de memòria: "És el deure que tenim", ha assegurat.