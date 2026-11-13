UGT Catalunya reclama increments salarials per recuperar el poder adquisitiu

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
UGT Catalunya ha reclamat increments salarials per recuperar el poder adquisitiu dels treballadors i que les empreses "deixin de prioritzar l'acumulació de beneficis empresarials a costa dels salaris".
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació, aquest divendres, de les dades de l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya, que va pujar fins al 4,8% a l'octubre respecte a un any abans, tres dècimes per sobre de la dada del setembre (4,5%).
El sindicat ha subratllat que la pujada de preus es concentra "especialment en dues despeses essencials per a les famílies: l'habitatge i el transport".