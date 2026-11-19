No espera "res de bo" per a Catalunya del debat Sánchez-Feijóo
GRANOLLERS (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)
El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha subscrit aquest dijous de la primera a l'última paraula de l'entrevista a l'expresident de la Generalitat i líder del partit, Carles Puigdemont, i ha defensat explicar-se davant el públic de tot Espanya també en mitjans que puguin semblar més "hostils".
En unes declaracions a Granollers (Barcelona) durant la campanya electoral i després de publicar-se l'entrevista del diari 'El Mundo', Turull ha valorat que és molt bo que Puigdemont s'adreci a un públic que desitjaria que Junts "desaparegués del debat polític".
Ha qualificat l'entrevista de doble victòria de l'expresident: per haver "derrotat l'Estat espanyol" i per aconseguir que periodistes que, segons ell, poden haver provat de destrossar-lo ara es desplacin a Waterloo (Bèlgica) per entrevistar-lo.
"IDENTIFICAT" AMB EL BALANÇ
A més a més, se sent "absolutament i plenament identificat" amb el balanç de Puigdemont sobre les negociacions d'investidura i la relació amb el PSOE (reunions de les quals a Suïssa van participar tant ell com la dirigent i candidata al 29N Miriam Nogueras), i també amb la seva opinió sobre el president del Govern central, Pedro Sánchez.
Preguntat sobre si l'entrevista dona munició contra Sánchez al candidat del PP a la presidència, Alberto Núñez Feijóo, Turull ha respost que Puigdemont no diu res gaire diferent del que ja ha expressat el partit, i ha recordat que els socialistes van acabar la legislatura culpant-ne Junts del final.
Pel que fa a les crítiques d'altres candidats per la irrupció de Puigdemont en campanya després d'haver dit que encara no tornarà, ha dit que l'expresident distingeix perfectament entre el seu paper com a líder de Junts i el seu respecte per la dignitat de la institució de la presidència de la Generalitat (motiu pel qual va dir que no tornava), tot i que ha advertit que ningú no pot pretendre que estigui callat i li atorgui una "invisibilitat superior".
DEBAT ENTRE SÁNCHEZ I FEIJÓO
Preguntat pel debat cara a cara d'aquest dijous entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que no n'espera "res de bo per a Catalunya" perquè considera que els dos candidats tenen por d'abordar les qüestions que afecten els catalans.
Segons Turull, sobre Catalunya els dos dirigents només poden parlar de promeses incomplertes, serveis que funcionen malament i el caos de Rodalies, per la qual cosa ha vaticinat que els ciutadans veuran una "batucada artificiosa" que no beneficia el territori.