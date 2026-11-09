TMB alerta que el temps de pas del Metro de Barcelona "augmentarà notablement" durant la vaga

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informat que el temps de pas del Metro de Barcelona "augmentarà notablement" durant la vaga general d'aquest dimecres 11 de novembre, amb intervals de fins a 30 minuts en algunes línies.
En un comunicat aquest dilluns, recorda que el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat va decretar uns serveis mínims del 25% per al servei habitual durant les hores punta, de 6.30 a 9.30 i de 16.30 a 21 hores.
En el cas de l'autobús, ha assenyalat que els transports de superfície estaran especialment afectats per les concentracions i protestes que es facin, com la de les 13 hores a la plaça Universitat i a les 17.30 als jardinets de Gràcia.
Respecte al Metro, TMB ha precisat que els intervals de pas de l'L1 i l'L5 es poden situar entre els 10 i 12 minuts al matí, mentre que a la resta de línies convencionals poden arribar als 15 i a les línies automàtiques (L9 i L10) superar els 30 minuts.
En el cas de l'hora punta de la tarda, l'L1 i l'L5 se situaran entre els 11 i 13 minuts, l'L2 i l'L11 en els 15 minuts i l'L3 i l'L4 entre 18 i 20 minuts, mentre que la resta d'hores del dia dependran del seguiment de la convocatòria de vaga.